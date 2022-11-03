Мостовой не считает Шалимова лучшим россиянином в Европе

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой отреагировал на заявления итальянского журналиста.

Напомним, что недавно Массимилиано Мартини из Corriere dello Sport заявил, что Игорь Шалимов мог быть претендентом на «Золотой мяч» во время своей игровой карьеры. «Со словами итальянца я не согласен. Пускай этот журналист позвонит в Испанию и спросит, кто там лучший российский футболист. Посмотрим, что ему ответят. Это глупости какие-то. Не знаю, какое прозвище было у Шалимова в Италии, но у меня их было много. «Царь», например», – приводит бывшего полузащитника «Сельты» Sport24.

Мостовой поставил себя в один ряд с Шалимовым, Карпиным и другими звездами отечественного футбола, отметив, что таких игроков в российской истории было очень мало.

