Соболев — о хейтерах: «Называйте хоть касаткой, хоть дельфином, хоть динозавром»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался на тему шуток в свой адрес.

По словам 25-летнего футболиста, он спокойно относится ко всем колкостям со стороны болельщиков. Напомним, что Соболева часто обвиняют в симуляциях.

«На мне правда часто фолят. Но, опять же, мне вообще плевать. Кто-то что-то сказал и началось. Да пожалуйста, называйте хоть касаткой, хоть дельфином, хоть динозавром. Я делаю свою работу: забиваю голы, отдаю голевые, работаю на команду», — цитирует Соболева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Соболев провёл в составе «красно-белых» 18 матчей, забив в них девять голов и отдав шесть результативных передач.