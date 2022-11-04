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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев — о хейтерах: «Называйте хоть касаткой, хоть дельфином, хоть динозавром»

04 Ноября 2022 • 10:31 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
1 3.25 X 3.80 2 2.07
05.11 14:00

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался на тему шуток в свой адрес.

По словам 25-летнего футболиста, он спокойно относится ко всем колкостям со стороны болельщиков. Напомним, что Соболева часто обвиняют в симуляциях.

«На мне правда часто фолят. Но, опять же, мне вообще плевать. Кто-то что-то сказал и началось. Да пожалуйста, называйте хоть касаткой, хоть дельфином, хоть динозавром. Я делаю свою работу: забиваю голы, отдаю голевые, работаю на команду», — цитирует Соболева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Соболев провёл в составе «красно-белых» 18 матчей, забив в них девять голов и отдав шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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