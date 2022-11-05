Мор: «Сегодня шансы «Сочи» и «Спартака» примерно равны»

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор высказал своё мнение по поводу предстоящего матча, в котором «красно-белые» будут противостоять «Сочи» на выезде.

Специалист считает, что столичный коллектив медленно, но верно набирает обороты, игровая картина «красно-белых» уже выстроена должным образом. Во время заключительных матчей первого круга чемпионата России «Спартак» придерживался этой игровой картины, благодаря чему добивался положительных результатов, предположил бывший футболист.

«В последних матчах они [требования] выполняются, команда выигрывает. Сегодня шансы «Сочи» и «Спартака» примерно равны», - цитирует Мора «Матч ТВ».