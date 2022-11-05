Павлюченко: «У «Сочи» мало шансов против «Спартака»

Второй круг российского чемпионата для московского «Спартака» начнется с матча с «Сочи» - серебряным призером прошлогоднего чемпионата. Бывший футболист московского клуба Роман Павлюченко поделился своим мнением о предстоящем матче.

- На мой взгляд, в этом противостоянии фаворит вполне очевиден. «Сочи» сейчас значительно уступает по всем параметрам москвичам и вряд ли сможет рассчитывать на очки в этой схватке, хотя и играет дома, - считает Павлюченко, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».

Матч между «Сочи» и «Спартаком» в рамках шестнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги начнется в 14 часов по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.