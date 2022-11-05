Ловчев спрогнозировал исход поединка «Сочи» - «Спартак»

Чемпион СССР и обладатель кубка СССР в составе московского «Спартака» Евгений Ловчев дал свой прогноз на матч 16 тура чемпионата России, в котором «красно-белые» сыграют на выезде с «Сочи».

Специалист отметил, что столичный коллектив во всех поединках создаёт большое количество опасных моментов у ворот команд соперников, однако в плане реализации есть некоторые «качели» - то «Спартаку» удаётся забить пять голов за игру, то всего лишь один, и тот с большими сложностями.

Что касается команды хозяев, то здесь Ловчев заметил некоторую «игровую анархию», присущую «Сочи» в нынешнем сезоне.

«Думаю, «Спартак» добьётся победы. После одного забитого мяча он не останавливается, да и «Сочи» играть от обороны точно не будет. Поэтому тотал, очевидно, будет больше двух с половиной», - приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

По итогам первой половины сезона в Российской Премьер-лиге «красно-белым» удалось набрать 32 очка, что позволило им удержать вторую строчку в турнирной таблице и продолжить преследовать лидера турнира в лице петербургского «Зенита». «Сочи» же в свою очередь за 15 проведённых встреч смог добиться 21 балла и, соответственно, расположиться на девятой позиции.

За прямой трансляцией поединка «Сочи» - «Спартак», который начнётся пятого октября в 14:00, можно следить на нашем сайте.