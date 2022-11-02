Рианчо: «Я не знаю такого тренера, как Паоло Ваноли»

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об экс-главном тренере «красно-белых» Паоло Ваноли.

Испанец признался, что ничего не знает о 50-летнем специалисте.

«Я не знаю такого тренера, как Паоло Ваноли. Ещё больше не понимаю, зачем ему снова возвращаться в «Спартак», — приводит слова Рианчо Sport24.

Напомним, Ваноли возглавлял «Спартак» в период с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством московский клуб выиграл Кубок страны. Ранее итальянец работал в «Интере», «Челси» и национальной сборной Италии, где выполнял обязанности помощника главного тренера.