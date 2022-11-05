Ну хоть не проиграли: четыре футболиста, из-за которых «Спартак» упустил победу в Сочи

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Довольно ожидаемо прервалась победная серия «красно-белых». Ничью даже можно назвать хорошим результатом, ведь все три матча, ранее проведённые на «Фиште» московский «Спартак» южанам проиграл. Но вряд ли этот факт обрадует Абаскаля, увидевшего довольно блеклую игру. Совсем не тот «Спартак» сегодня вышел на поле, какой-то потухший. Есть футболисты, которые откровенно разочаровали. И если некоторые фамилии довольно привычны (Хлусевич, Игнатов, Николсон), то слабая и «грязная» игра Александра Соболева стала открытием.

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 8:14, в створ – 3:2, угловые – 1:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Мало было ударов в створ ворот в этом матче и, соответственно, вратарских спасений, но Селихов смотрелся неплохо. Лицом отразил первый удар Заики, то с добивания сумел отличиться Кирилл. Парировал Селихов и опасный удар Жоаозиньо.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,5. В одиночку закрыл правый фланг Денисов, даже не взглянув на инертного Игнатова. Успевал и в обороне, и в атаке. Две голевые передачи мог записать себе в актив, жаль, что Николсон умудрился не забить из убойной позиции. А Промес воспользовался классным кроссом Даниила.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. Центр обороны «Спартака» со своими обязанностями справился, Мелкадзе закрыли наглухо. Однажды Жоаозиньо ворвался из глубины, а больше моментов Джикия с Масловым и не допускали. Но не отстояли ноль в графе пропущенных мячей.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 6,0. Маслов был больше сконцентрирован на разрушение, собрав солидную оборонительную статистику. 3 отбора и 3 перехвата в активе Павла, у Джикии только 1+3. Средний по качеству матч, без ярких спасений и с пропущенным голом, поэтому и оценки средние.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Отскок от Хлусевича и его слабые действия в обороне позволили Заике счёт сравнять. Выиграл Кирилл не только этот момент, они с Жоаозиньо вообще царили на фланге Даниила, заставляя того фолить. На жёлтую карточку Хлусевича усадили ещё на 37-й минуте.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,5. Огромнейший объём работы взвалил на себя Пруцев. Постоянно был в движении, прессинговал, один повязал Юсупова и Цаллагова. Борьбу выигрывал с переменным успехом, зато 6 перехватов умудрился совершить. Правда, однажды и сам отдал в ноги сопернику, позволив «Сочи» раскрутить очень опасную атаку.

РОМАН ЗОБНИН – 6,5. Роман уже меньше помогает Пруцеву в разрушении, сваливаясь на левый фланг, но и там успевает многое. Пять отборов, два перехвата, две неплохие комбинации с Промесом разыграл, трижды вырезал точную диагональ, развернувшую атаку «красно-белых».

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о. Так и не удалось разглядеть сегодня Игнатова. Только не удивляйтесь, но Михаил провёл на поле 73 минуты.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Сегодня не так ярок был Промес, а всё потому что из атакующего трио тащил в одиночку. Открыл счёт, грамотно поддержав атаку. Сам разогнал наступление, в завершении которого обязан был забивать Николсон. Всего отдал четыре ключевые передачи в развитии атаки.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,0. Ужасный матч провели оба больших форварда «красно-белых». Соболев был заменён на 58-й минуте, но уже в середине первого тайма наиграл на удаление. Одну жёлтую карточку получил, а за удар в ухо Юсупову рефери почему-то Александра не наградил.

ШАМАР НИКОЛСОН – 4,0. Шамар не играл так грязно, как Александр, но по степени полезности уступил даже «слабому» Соболеву. Неудачно вёл борьбу, плохо цеплялся за мячи, а перед уходом на замену ещё умудрился не попасть в пустые ворота с пары метров.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.