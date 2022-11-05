Промес забил быстрый гол в ворота «Сочи»

В первом субботнем матче 16-го тура Премьер-лиги «Сочи» играет против «Спартака». «Красно-белые» очень быстро открыли счёт в поединке. Уже на седьмой минуте Даниил Денисов с правого фланга доставил мяч в штрафную, откуда неприкрытый Куинси Промес головой переправил мяч в нижний угол ворот противника. Таким образом, нидерландец отрывается от преследователей в гонке бомбардиров, а «Спартак» до четырех очков сокращает отставание от лидирующего «Зенита»

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