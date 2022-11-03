Точилин будет руководить «Сочи» до зимней паузы

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин будет руководить командой до зимнего перерыва в РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что наставник «южан» Вадим Гаранин был отправлен в отставку. По информации «РБ Спорт», официально об увольнении 51-летнего специалиста объявят позже.

Напомним, до зимней паузы российским клубам осталось провести по два тура РПЛ. На данный момент сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 15 проведённых матчей.

Гаранин возглавил «Сочи» минувшим летом. Ранее он работал в красноярском «Енисее» и «Твери».