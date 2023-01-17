Рюэрсон перешёл в дортмундскую «Боруссию»

25-летний норвежский защитник Юлиан Рюэрсон из берлинского «Униона» перешёл в дортмундскую «Боруссию». О завершённой сделке информирует портал Transfermarkt, её стоимость составила 5 млн евро, а контракт игрока с новым клубом рассчитан до середины 2026 года. Стоит молодой игрок, по версии портала, 7,5 млн евро.

В текущем сезоне за столичный клуб Рюэрсон сыграл в 21 матче, помимо этого, он является игроком национальной сборной Норвегии, за которую сыграл в четырёх матчах Лиги наций.

В составе «шмелей норвежец на время заменит Тома Менье – бельгийский защитник получил травму и пропустит порядка месяца.