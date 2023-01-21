Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко продлил трудовое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт команды. Новый контракт 18-летнего футболиста будет рассчитан до лета 2026 года.

Спортивный директор Себастьян Кель заявил, что Мукоко является игроком, в котором клуб видит огромный потенциал. Функционер признался, что рад продлению сотрудничества с этим футболистом.

В текущем сезоне Мукоко принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет шесть результативных передач. Трансферная стоимость форварда оценивается в 30 миллионов евро.