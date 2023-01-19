Мукоко продлит контракт с «Боруссией» до 2026 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко в скором времени поставит подпись под новым контрактом с клубом.

Из-за истекающего летом текущего года соглашение со «шмелями» многочисленные гранды выстроились в очередь за 18-летним игроком, однако тот, судя по всему, не уйдёт свободным агентом по окончании сезона. Согласно информации Bild, форвард согласовал с «Боруссией» условия продления контракта. Обновлённый договор будет рассчитан до 2026 года.

Интерес к Юссуфа Мукоко приписывался «Барселоне», «Ливерпулю», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и другим представителям Английской премьер-лиги.