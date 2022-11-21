«Реал» не выбыл из борьбы за Беллингема

Мадридский «Реал» остаётся одним из главных претендентов на молодую звезду сборной Англии Джуда Беллингема.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «сливочные» не станут платить за 19-летнего хавбека дортмундской «Боруссии» требуемые 150 млн евро, однако авторитетное издание The Athletic утверждает, что у мадридского гранда есть средства, необходимые для подписания дорогостоящего игрока. «Реал» продолжает конкурировать за англичанина с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и другими топ-клубами Премьер-лиги.

Джуд Беллингем отметился голом в сегодняшнем матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Ирана (6:2).