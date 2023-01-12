Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Вацке: «Мы не продлим контракт с Мукоко, если нас что-то не устроит в условиях»

12 Января 2023 • 14:35 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
22.01 17:30

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке рассказал о том, как идут переговоры с нападающим Юссуфа Мукоко о продлении контракта. Напомним, 18-летний форвард летом может стать свободным агентом, так как его соглашение со «шмелями» подходит к концу.

«У Мукоко есть право требовать свои условия для продления контракта. Но точно также я могу сказать, что у нас тоже есть право выдвигать условия. Если мы не договоримся, контракт не будет продлён», – цитирует Вацке журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, Мукоко интересен каталонской «Барселоне» и лондонскому «Челси». Недавно также появились слухи о том, что «Ньюкасл» сделал немцу очень щедрое финансовое предложение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Юссуфа Мукоко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
14:35 · Германия. Бундеслига
Вацке: «Мы не продлим контракт с Мукоко, если нас что-то не устроит в условиях»
12:06 · Германия. Бундеслига
«Бавария» будет искать нового центрального защитника, если Павар летом уйдёт
11:39 · Германия. Бундеслига
«Реал» проявляет интерес к защитнику «Баварии»
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов приобрести Тюрама, но есть одна проблема
08:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» приняла решение по Фирмино
01:02 · Германия. Бундеслига
20-летний хорватский талант перейдёт в «Аугсбург»
00:53 · Англия. Премьер-лига
Переход Нкунку в «Челси» завершён на 100%
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» находится в шаге от самого дорогого трансфера в своей истории
00:32 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» продолжает переговоры по Тюраму, несмотря на подписание Фелиша»
11 Января
22:29 · Германия. Бундеслига
Вацке: «К сожалению, Мукоко может покинуть «Боруссию», но мы надеемся на лучшее»
22:09 · Германия. Бундеслига
Нюбель готов вернуться в «Баварию» в январе при одном условии
21:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» обсудит продление контракта с Паваром весной, игрок по-прежнему намерен уйти
17:36 · Германия. Бундеслига
Грифо: «Любая критика в адрес Роналду должна быть запрещена, я преклоняюсь перед ним»
17:21 · Германия. Бундеслига
Гетце заявил о желании сыграть на Евро-2024 в составе сборной Германии
16:09 · Германия. Бундеслига
Зоммер дал слово «Боруссии» Мёнхенгладбах, что не будет публично говорить о переходе в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем