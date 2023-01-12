Вацке: «Мы не продлим контракт с Мукоко, если нас что-то не устроит в условиях»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке рассказал о том, как идут переговоры с нападающим Юссуфа Мукоко о продлении контракта. Напомним, 18-летний форвард летом может стать свободным агентом, так как его соглашение со «шмелями» подходит к концу.

«У Мукоко есть право требовать свои условия для продления контракта. Но точно также я могу сказать, что у нас тоже есть право выдвигать условия. Если мы не договоримся, контракт не будет продлён», – цитирует Вацке журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, Мукоко интересен каталонской «Барселоне» и лондонскому «Челси». Недавно также появились слухи о том, что «Ньюкасл» сделал немцу очень щедрое финансовое предложение.