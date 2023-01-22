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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» трижды отыгрывался по ходу матча с «Боруссией» из Дортмунда, но всё же уступил

22 Января 2023 • 19:31 Комментировать
Боруссия Д
4:3
Аугсбург
окончен

В 16-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Аугсбург», идущий в нижней части таблицы. Уже в дебюте Эрмедин Демирович головой пробил в перекладину. Юссуфа Мукоко в ответ вышел один на один с голкипером и пробил мимо рамки. Счет открыл Джуд Беллингем плотным ударом со средней дистанции. Гости в контратаке отыгрались, забил Арне Майер. Тут же Нико Шлоттербек головой замкнул диагональ к воротам - 2:1, а Демирович в компенсированное время получил проникающий пас и обыграл вратаря - 2:2, перерыв.

Под конец матча снова пошли голы, Джейми Байно-Гиттенс здорово стрельнул издали, но тут же Давид Чолина послал мяч в сетку после отскока от штанги. В ответной атаке Джованни Рейна эффектно поразил цель - 4:3.

«Боруссия» вышла на шестое место, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Боруссия Д4:3Аугсбург
(1:0) Беллингем Джуд29'  
  40'Майер Арне (1:1)
(2:1) Шлоттербек Нико42'  
  45'Демирович Эрмедин (2:2)
(3:2) Байно-Гиттенс Джейми75'  
  77'Чолина Давид (3:3)
(4:3) Рейна Джованни78'  
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианХуммельс МатсШлоттербек НикоГеррейру РафаэлБеллингем Джуд  84'Эзкан СалихАдейеми Карим 70' (Рейна Джованни ( 70') Брандт Юлиан 90' (Зюле Никлас ( 90') Мален Дониэлл 70' (Байно-Гиттенс Джейми ( 70') Мукоко Юссуфа 62' (Алле Себастьян ( 62')
Запасные: Морей МатеуВольф МариусРойс МаркоМайер Александер IIАзар ТорганДауд МахмудМодест Антони
Гикевич РафалГумни РобертГоувелеув ДжеффриУдуохаи ФеликсПедерсен Мадс  45'Энгельс Арне  90'Майер Арне 76' (Йебоа Келвин ( 76') Реджбекай Элвис 76' (Чолина Давид ( 76') Варгас Рубен 12' (Кардона Ирвин ( 12'  54'Йенсен Фредрик 65'  69') Бельо Дион Дрене 76' (Баумгартлингер Юлиан ( 76') Демирович Эрмедин
Запасные: Коубек ТомашКалиджиури ДаниэльБауэр МаксимилианДорш Никлас
22 января. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Боруссия Дортмунд
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