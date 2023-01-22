«Аугсбург» трижды отыгрывался по ходу матча с «Боруссией» из Дортмунда, но всё же уступил

В 16-м туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Аугсбург», идущий в нижней части таблицы. Уже в дебюте Эрмедин Демирович головой пробил в перекладину. Юссуфа Мукоко в ответ вышел один на один с голкипером и пробил мимо рамки. Счет открыл Джуд Беллингем плотным ударом со средней дистанции. Гости в контратаке отыгрались, забил Арне Майер. Тут же Нико Шлоттербек головой замкнул диагональ к воротам - 2:1, а Демирович в компенсированное время получил проникающий пас и обыграл вратаря - 2:2, перерыв.

Под конец матча снова пошли голы, Джейми Байно-Гиттенс здорово стрельнул издали, но тут же Давид Чолина послал мяч в сетку после отскока от штанги. В ответной атаке Джованни Рейна эффектно поразил цель - 4:3.

«Боруссия» вышла на шестое место, соперник - четвертый с конца.