Перес лично настаивает на трансфере Беллингема

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес лично продвигает идею трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, на которого также претендует английский «Ливерпуль», с которым «королевскому клубу» предстоит сыграть в ⅛ финала Лиги чемпионов.

Если верить изданию Marca, Перес очень хотел бы видеть в «Реале» Беллингема, так как считает Джуда недостающей частью пазла в полузащите «сливочных», в которой может освободиться ещё одно место после возможного ухода Тони Крооса в конце сезона на правах свободного агента.

Перес считает, что Беллингем в будущем отлично сочетался бы в паре с Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде, которые уже выступают в основном составе.