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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» хочет предложить Беллингему новый контракт

16 Января 2023 • 22:19 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может остаться в своём клубе на следующий сезон.

Интерес к 19-летнему футболисту проявляет мадридский «Реал», поддерживающий контакт с окружением игрока, а также английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Клубы намеревались сделать предложение по хавбеку летом, однако дортмундская «Боруссия» не хотела бы расставаться со своей звездой. Более того, по данным журналиста Патрика Бергера, Беллингему могут предложить продлить контракт. Разговор между представителями «шмелей» и игроком состоится в скором времени.

Отмечается, что дортмундцы одобрят продажу полузащитника сборной Англии лишь в том случае, если за него будет предложено не менее 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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