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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус посоветовал Мукоко оставаться в «Боруссии»

27 Декабря 2022 • 00:39 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Знаменитый немецкий защитник Лотар Маттеус посоветовал молодой звезде Бундеслиги Юссуфа Мукоко не спешить с переездом и остаться в дортмундской «Боруссии».

«Я бы посоветовал ему остаться в «Боруссии» ещё на сезон-два и не гнаться за деньгами. Он ещё очень молод и только недавно пробился в основной состав. Впереди его ждёт грандиозное будущее», - цитирует Маттеуса Bild.

Уже в это зимнее трансферное окно многие СМИ предсказывают Мукоко смену клуба, слухи связывают молодого немца с лондонским «Челси», так как «аристократы» лидируют в борьбе за игрока.

Форварду всего месяц назад исполнилось 18 лет, в текущем сезоне Бундеслиги за «шмелей» он забил шесть мячей и отдал четыре ассиста в 14 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Лотар Маттеус Юссуфа Мукоко
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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