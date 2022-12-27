Маттеус посоветовал Мукоко оставаться в «Боруссии»

Знаменитый немецкий защитник Лотар Маттеус посоветовал молодой звезде Бундеслиги Юссуфа Мукоко не спешить с переездом и остаться в дортмундской «Боруссии».

«Я бы посоветовал ему остаться в «Боруссии» ещё на сезон-два и не гнаться за деньгами. Он ещё очень молод и только недавно пробился в основной состав. Впереди его ждёт грандиозное будущее», - цитирует Маттеуса Bild.

Уже в это зимнее трансферное окно многие СМИ предсказывают Мукоко смену клуба, слухи связывают молодого немца с лондонским «Челси», так как «аристократы» лидируют в борьбе за игрока.

Форварду всего месяц назад исполнилось 18 лет, в текущем сезоне Бундеслиги за «шмелей» он забил шесть мячей и отдал четыре ассиста в 14 матчах.