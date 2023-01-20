Агент Ройса недавно встретился с тен Хагом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс в следующем сезоне может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Кристиана Фалька, агент немца недавно встречался с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Учитывая, что в конце сезона Ройс может стать свободным агентом, 33-летним немец является довольно привлекательным вариантом для «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, не стоит исключать, что Марко всё же продлит свой истекающий контракт с дортмундской «Боруссией».

В нынешнем сезоне Ройс отметился двумя голами и двумя результативными передачами в немецкой Бундеслиге.