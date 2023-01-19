Эланга хочет перейти в «Боруссию» Дортмунд

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга хотел бы продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». По информации от журналиста Фабрицио Романо, швед был бы не против перейти к «шмелям» на правах аренды до конца сезона.

Напомним, под руководством Эрика тен Хага Эланга не получает достаточного количества игровой практики. Футболист хотел бы покинуть клуб на полгода, чтобы вернуться к следующему сезону более конкурентоспособным.

На счету Эланги одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Энтони чаще появлялся на поле под руководством бывшего тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника.