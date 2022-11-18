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Чемпионат Германии. Бундеслига

Алле предстоит ещё одна операция

18 Ноября 2022 • 09:04 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Конца-края не видно несчастья Себастьяна Алле  - нападающего дортмундской «Боруссии», у которого выявилось онкологическое заболевание сразу же после перехода в немецкий клуб из амстердамского «Аякса».

- Как и было запланировано с самого начала, после этапа химиотерапии нужен и другой этап. Мне предстоит еще одна операция. Хочу поблагодарить всех за слова заботы и сочувствия. Мне не терпится поскорее встретиться со всеми вами, - написал Алле в социальных сетях.

Без Алле дортмундская «Боруссия» занимает лишь шестое место в турнирной таблице немецкого чемпионата Бундеслиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Алле Себастьян Аллер
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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