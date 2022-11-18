Алле предстоит ещё одна операция

Конца-края не видно несчастья Себастьяна Алле - нападающего дортмундской «Боруссии», у которого выявилось онкологическое заболевание сразу же после перехода в немецкий клуб из амстердамского «Аякса».

- Как и было запланировано с самого начала, после этапа химиотерапии нужен и другой этап. Мне предстоит еще одна операция. Хочу поблагодарить всех за слова заботы и сочувствия. Мне не терпится поскорее встретиться со всеми вами, - написал Алле в социальных сетях.

Без Алле дортмундская «Боруссия» занимает лишь шестое место в турнирной таблице немецкого чемпионата Бундеслиги.