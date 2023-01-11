Мукоко может продлить контракт с «Боруссией» Дортмунд при одном условии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко назвал руководству клуба своё условие, при котором согласится продлить контракт. По информации от издания Sport, 18-летний немец хочет, чтобы в новом соглашении была прописана дешёвая сумма отступных, за которую футболиста могла бы приобрести заинтересованная команда.

Напомним, действующий контракт Юссуфа со «шмелями» истекает летом. Свой интерес к юному таланту успели обозначить многие топ-клубы Европы. Больше всего Мукоко связывали с переходом в «Барселону» и лондонский «Челси».

Перед перерывом на чемпионат мира Мукоко отметился 6 голами в чемпионате Германии.