Дортмундская «Боруссия» может избавиться от Геррейру и подписать Бенсебаини

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний алжирец является главным кандидатом «шмелей» на позицию левого защитника. Ожидается, что переход может состояться следующим летом, руководство «Боруссии» уже работает над этой сделкой.

В свою очередь, 28-летний Рафаэл Геррейру может покинуть немецкий клуб, цвета которого защищает с 2016 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Бенсебаини проявляет также миланский «Интер». Действующий контракт защитника с мёнхенгладбахской «Боруссией» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Алжира в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Бенсебаини провёл в составе своей команды 16 матчей, отметившись в них шестью забитыми мячами.