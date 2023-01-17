​Руководство дортмундской «Боруссии» нашло замену травмированному Менье

Руководство дортмундской «Боруссии» нашло замену травмированному защитнику Тома Менье.

По информации журналиста Патрика Бергера, руководство «шмелей» оперативно приняло решение подписать контракт с Юлианом Рюэрсоном из берлинского «Униона». Сообщается, что «Боруссия» заплатит столичному клубу отступные в размере пяти миллионов евро. Сегодня 25-летний норвежец должен пройти медицинский осмотр. Напомним, что из-за полученной травмы Тома Менье пропустит около месяца.

В текущей кампании на счету Рюэрсона 21 матч в футболке «Униона» в рамках всех состязаний, в который игрок не отметился результативными действиями.