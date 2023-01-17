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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Руководство дортмундской «Боруссии» нашло замену травмированному Менье

17 Января 2023 • 17:46 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Руководство дортмундской «Боруссии» нашло замену травмированному защитнику Тома Менье.

По информации журналиста Патрика Бергера, руководство «шмелей» оперативно приняло решение подписать контракт с Юлианом Рюэрсоном из берлинского «Униона». Сообщается, что «Боруссия» заплатит столичному клубу отступные в размере пяти миллионов евро. Сегодня 25-летний норвежец должен пройти медицинский осмотр. Напомним, что из-за полученной травмы Тома Менье пропустит около месяца.

В текущей кампании на счету Рюэрсона 21 матч в футболке «Униона» в рамках всех состязаний, в который игрок не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Унион Берлин Тома Менье Трансферы футбола - зима 2023 Юлиан Рюэрсон
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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