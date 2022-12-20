Алле возобновит тренировки в «Боруссии» в январе

Французский и ивуарийский нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле вернётся к тренировкам команды в январе. Об этом сообщает Bild.

Ранее стало известно, что он восстановился после последней операции после того, как в июле ему поставили диагноз «рак яичка».

Предполагается, что Алле будет заниматься не только силовыми тренировками и тренировками на выносливость, но также сможет выполнять лёгкие упражнения с мячом, поскольку надеется вернуться к полной физической форме в скором времени.

В данный момент клуб Алле занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.