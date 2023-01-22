Мукоко объяснил решение продлить контракт с «Боруссией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко высказался после подписания нового контракта с клубом.

Договор 18-летней восходящей звезды рассчитан до лета 2026 года. В приглашении форварда были заинтересованы многочисленные гранды европейского футбола, однако тот принял решение продолжить развитие в Дортмунде.

«Всем известно, что мне здесь комфортно. Именно в «Боруссии» я сделал свои первые шаги в профессиональном футболе, и теперь хочу продолжать расти вместе с клубом. Чувствую, что доверие тренерского штаба очень помогает мне. Конечно, интерес других клубов мне льстил, но итоговое решение я принял сердцем», – цитирует журналист Альфредо Педулла юного игрока.