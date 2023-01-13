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Чемпионат Германии. Бундеслига

Алле оформил хет-трик во втором матче после операции

13 Января 2023 • 20:33 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
22.01 17:30

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Алле вышел на поле лишь во второй раз после того, как ему удалили злокачественную опухоль яичка. И забил сразу три мяча в рамках товарищеской встречи со швейцарским «Базелем», матч завершился с разгромным счётом 6:0.

Напомним, только 10 января текущего года Алле вернулся к тренировкам в составе «шмелей» и до сегодняшней игры вышел на поле всего в одной контрольной игре. Всю вторую половину 2022 года Алле лечился от недуга – проходил курс химиотерапии и перенёс операции.

Теперь у форварда есть все возможности, чтобы вернуться на былую форму. Отметим, что в прошлом году он оформил 34 гола во всех турнирах за «Аякс».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Алле
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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