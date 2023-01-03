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Мукоко просит большой бонус за продление контракта с «Боруссией»

03 Января 2023 • 19:50 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
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22.01 17:30

Стали известны требования форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко по будущему контракту с клубом.

По информации журналиста Sky Sport Свена Вестершульце, нападающий просит у немецкого клуба десять миллионов евро за подписание нового трудового соглашения. Отмечается, что Мукоко также требует большую зарплату. Эти факторы могут осложнить процесс переговоров с руководством «Боруссии».

В текущем сезоне 18-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов. Контракт Мукоко с дортмундским клубом истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко Трансферы футбола - зима 2023
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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