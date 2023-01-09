Ройс признался, что задумывался о переходе в «Аль-Наср»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о своём возможном переходе в саудовский клуб «Аль-Наср», который ранее подписал контракт с именитым португальским форвардом Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 33-летний Ройс, чей контракт с немецким клубом рассчитан до лета текущего года, попал в сферу интересов «Аль-Насра».

Сам футболист признался, что задумывался о возможном трансфере.

«У меня есть человек, который помогает мне разбираться с этим вопросом. Сейчас для меня важно просто оставаться в форме. Об остальном вы узнаете в будущем», — приводит слова Ройса Kicker.

В текущем сезоне Ройс провёл в составе «шмелей» 12 матчей, отметившись в них тремя голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной Германии в 9 миллионов евро.