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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маттеус: «Беллингема может себе позволить только «Реал» Мадрид или пару клубов из АПЛ»

27 Ноября 2022 • 12:05 Комментировать
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.50 2 1.50
31.12 17:00

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус выразил своё мнение насчёт того, в каком клубе в следующем сезоне будет выступать полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

«Беллингем скоро перейдёт в мадридский «Реал» или какой-нибудь клуб из Английской премьер-лиги. Только «Реал» и пару клубов из АПЛ могут себе позволить этот трансфер. Без денег игроков может покупать только «Барселона», у которой на счету нет ни одного евро, но несмотря на это, клуб купил Левандовски», – цитирует Маттеуса Marca.

Напомним, Беллингем следующим летом будет стоить свыше 100 миллионов евро. В АПЛ на игрока претендуют «Ливерпуль», «Челси», а также оба манчестерских клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лотар Маттеус Джуд Беллингем
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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