Маттеус: «Беллингема может себе позволить только «Реал» Мадрид или пару клубов из АПЛ»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус выразил своё мнение насчёт того, в каком клубе в следующем сезоне будет выступать полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

«Беллингем скоро перейдёт в мадридский «Реал» или какой-нибудь клуб из Английской премьер-лиги. Только «Реал» и пару клубов из АПЛ могут себе позволить этот трансфер. Без денег игроков может покупать только «Барселона», у которой на счету нет ни одного евро, но несмотря на это, клуб купил Левандовски», – цитирует Маттеуса Marca.

Напомним, Беллингем следующим летом будет стоить свыше 100 миллионов евро. В АПЛ на игрока претендуют «Ливерпуль», «Челси», а также оба манчестерских клуба.