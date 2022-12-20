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«Бенфика» нацелилась на полузащитника дортмундской «Боруссии» слухи

20 Декабря 2022 • 00:10 Комментировать
Брага
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Бенфика
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31.12 00:15

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан может продолжить карьеру в Португалии.

28-летний немецкий футболист стал трансферной целью «Бенфики». Переход может состояться уже в январе, сообщает TMW со ссылкой на источники из Германии. Лиссабонцы намерены оформить аренду Джана с опцией последующего выкупа. «Боруссия» всерьёз рассматривала возможность продажи хавбека ещё минувшим летом, но покупатели так и не нашлись.

В текущей кампании Эмре Джан провёл 17 матчей за дортмундский коллектив во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Боруссия Дортмунд Эмре Джан Трансферы футбола - зима 2023
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