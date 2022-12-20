Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан может продолжить карьеру в Португалии.

28-летний немецкий футболист стал трансферной целью «Бенфики». Переход может состояться уже в январе, сообщает TMW со ссылкой на источники из Германии. Лиссабонцы намерены оформить аренду Джана с опцией последующего выкупа. «Боруссия» всерьёз рассматривала возможность продажи хавбека ещё минувшим летом, но покупатели так и не нашлись.

В текущей кампании Эмре Джан провёл 17 матчей за дортмундский коллектив во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро.