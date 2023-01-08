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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко всё ближе к уходу из «Боруссии» Дортмунд на правах свободного агента

08 Января 2023 • 00:15 Комментировать
Боруссия Д
...
Аугсбург
22.01 17:30

Дортмундская «Боруссия» не может согласовать условия нового договора с Юссуфа Мукоко.

18-летний форвард, интерес к которому проявляют многочисленные гранды ведущих европейских чемпионатов, с высокой вероятностью покинет «Боруссию» летом в качестве свободного агента, докладывает Calciomercato. Истекающий через полгода контракт восходящий звезды до сих пор не продлён, и стороны по-прежнему не приблизились к согласию по условиям сделки.

Главными претендентами на Юссуфа Мукоко считаются «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона», также среди заинтересованных фигурируют «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко трансферы футбола - лето 2023
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БОРУССИЯ Д АУГСБУРГ
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