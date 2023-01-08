Мукоко всё ближе к уходу из «Боруссии» Дортмунд на правах свободного агента

Дортмундская «Боруссия» не может согласовать условия нового договора с Юссуфа Мукоко.

18-летний форвард, интерес к которому проявляют многочисленные гранды ведущих европейских чемпионатов, с высокой вероятностью покинет «Боруссию» летом в качестве свободного агента, докладывает Calciomercato. Истекающий через полгода контракт восходящий звезды до сих пор не продлён, и стороны по-прежнему не приблизились к согласию по условиям сделки.

Главными претендентами на Юссуфа Мукоко считаются «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона», также среди заинтересованных фигурируют «Ливерпуль» и лондонский «Челси».