«Реал» не будет бороться за Беллингема

Мадридский «Реал» не собирается следующим летом бороться за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Маттео Моретто в социальных сетях, в «королевском клубе» передумали насчёт идеи приглашения англичанина.

Напомним, следующим летом Беллингем будет доступен на трансферном рынке. Дортмундская «Боруссия» надеется выручить за молодого полузащитника свыше 100 миллионов евро.

За трансфер Беллингема должны побороться 4 клуба из Английской премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что сам игрок желает перейти в «Реал».