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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» не будет бороться за Беллингема

26 Ноября 2022 • 11:13 Комментировать (2)
Вальядолид
...
Реал Мадрид
1 6.10 X 4.40 2 1.50
31.12 17:00

Мадридский «Реал» не собирается следующим летом бороться за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Маттео Моретто в социальных сетях, в «королевском клубе» передумали насчёт идеи приглашения англичанина.

Напомним, следующим летом Беллингем будет доступен на трансферном рынке. Дортмундская «Боруссия» надеется выручить за молодого полузащитника свыше 100 миллионов евро.

За трансфер Беллингема должны побороться 4 клуба из Английской премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что сам игрок желает перейти в «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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ВАЛЬЯДОЛИД РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (2)
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ivan_petrenko95
26 Ноября 2022 в 11:30
огромная ошибка. 100 млн копейки за такого игрока, который закроет позицию на 10 лет вперед
NOBODY
26 Ноября 2022 в 11:50
а я рад наоборот - мне не хотелось, чтобы его подписывали
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