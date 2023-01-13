Беллингем: «Нужно быть идиотом, чтобы списать со счетов команду уровня «Челси»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем поделился ожиданиями от матчей с «Челси» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Отметим, что «пенсионеры» и «шмели» ранее никогда друг против друга не играли.

«Сейчас они переживают не самые лучшие времена и страдают от множества травм. Тем не менее, нужно быть идиотом, чтобы списать со счетов команду уровня «Челси». У них очень качественный состав», – цитирует Беллингема Sky Sports.

Напомним, Беллингема ранее неоднократно связывали с переходом в «Челси». Летом «пенсионеры» будут готовы выложить за англичанина свыше 100 миллионов евро, но конкуренция за трансфер будет очень серьёзной.