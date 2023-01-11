Лофтус-Чик возобновил командные тренировки с «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик возобновил коллективные занятия с командой, о чём лондонский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Напомним, Лофтус-Чик получил неприятную травму перед перерывом на чемпионат мира. Перед этим он 6 раз подряд появлялся в стартовом составе своей команды в чемпионате Англии.

В этом сезоне Лофтус-Чик играет как на позиции центрального полузащитника, так и действует на правом фланге обороны. На счету англичанина нет ни одного результативного действия в этом розыгрыше Английской премьер-лиги.

Ранее Лофтуса-Чика связывали с переездом в Серии А, где в его услугах был заинтересован «Милан».