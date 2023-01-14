Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» уверен, что сможет выкупить Фелиша, если захочет

14 Января 2023 • 10:31 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
15.01 17:00

Лондонский «Челси» не сомневается, что сможет выкупить у мадридского «Атлетико» нападающего Жоау Фелиша, даже несмотря на то, что в арендном соглашении не предусмотрено права выкупа.

По информации от журналиста Мэтта Лоу, если руководство «Челси» того захочет, Фелиш без особых проблем будет выкуплен, так как у «пенсионеров» замечательные отношения с мадридским «Атлетико».

Напомним, в своём дебютном матче за «Челси» против «Фулхэма» Фелиш получил прямую красную карточку. Португалец стал первым игроком в истории «пенсионеров», который отметился подобным достижением в дебютной встрече за клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.01.23 в 15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.50 4.10 1.73
Видео
14.01.23 в 18:00
Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
3.50 3.70 2.06
Видео
14.01.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Саутгемптон Саутгемптон
2.28 3.45 3.20
Видео
14.01.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Лестер Лестер
3.10 3.55 2.31
Видео
14.01.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Вест Хэм
2.70 3.40 2.70
Видео
14.01.23 в 20:30
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
1.79 3.85 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Января
12:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг — о матче с «Манчестер Сити»: Если «Манчестер Юнайтед» хочет выигрывать трофеи, то нужно играть против лучших
12:19 · Англия. Премьер-лига
Роналду рассказал о вкладе Фергюсона в свою карьеру 1
12:01 · Англия. Премьер-лига
ПСВ готов продать Мадэуке в «Челси», но только на своих условиях
10:48 · Англия. Премьер-лига
Моура готов покинуть «Тоттенхэм»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Фоден рассказал о настрое на дерби с «Манчестер Юнайтед»
10:37 · Англия. Премьер-лига
PARI: «Сити» и «Юнайтед» обменяются голами в манчестерском дерби в АПЛ
10:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уверен, что сможет выкупить Фелиша, если захочет
06:21 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо считает, что Неймар переберётся в «Манчестер Сити»
05:25 · Англия. Кубок Англии
Ян Райт не узнал своего бывшего партнёра по «Арсеналу» и сборной Англии - Дэвида Платта
04:13 · Англия. Премьер-лига
«Наваждение» - игрок «Ноттингем Форест» и английской молодёжки лишился сна и покоя из-за... кубика-рубика
03:53 · Англия. Премьер-лига
Бейли: «Идеальный старт матча»
03:42 · Англия. Премьер-лига
Бэмфорд забил свой сотый гол в чемпионатах Англии
03:27 · Англия. Премьер-лига
Эшли Янг: «Все были исключительно хороши сегодня»
03:19 · Англия. Премьер-лига
Марш: «Наше лучшее выступление в сезоне»
03:15 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Соперник не сдавался до конца матча»
Все новости
Рекомендуем