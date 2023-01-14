«Челси» уверен, что сможет выкупить Фелиша, если захочет

Лондонский «Челси» не сомневается, что сможет выкупить у мадридского «Атлетико» нападающего Жоау Фелиша, даже несмотря на то, что в арендном соглашении не предусмотрено права выкупа.

По информации от журналиста Мэтта Лоу, если руководство «Челси» того захочет, Фелиш без особых проблем будет выкуплен, так как у «пенсионеров» замечательные отношения с мадридским «Атлетико».

Напомним, в своём дебютном матче за «Челси» против «Фулхэма» Фелиш получил прямую красную карточку. Португалец стал первым игроком в истории «пенсионеров», который отметился подобным достижением в дебютной встрече за клуб.