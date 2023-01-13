«Челси» положил глаз на молодого таланта из «Реала»

Лондонский «Челси» летом может пригласить 20-летнего центрального защитника мадридского «Реала» Рафу Марина, который в данный момент не видит перспектив развития на «Сантьяго Бернабеу». По информации от The Telegraph, «пенсионеры» летом хотят заполучить испанца по сниженной цене, так как контракт игрока с «королевским клубом» истекает в конце следующего сезона.

Марин уже давно считается одним из самых перспективных игроков Европы на своей позиции. Тем не менее, из-за высокой конкуренции в «Реале» Рафа до сих пор не успел дебютировать в чемпионате Испании.

Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро, но «Реал» наверняка будет просить за Марина гораздо больше, даже несмотря на истекающий контракт.