Ван Нистелрой прокомментировал возможный уход Мадуэке в «Челси»

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой ответил на вопрос о вероятной продаже вингера Нони Мадуэке.

Ранее эйндховенцы были вынуждены отпустить в «Ливерпуль» Коди Гакпо, а теперь могут продать и другого важного игрока атаки – 20-летнего Мадуэке, в подписании которого заинтересован лондонский «Челси». Ван Нистелрой признал, что в клубе надеются этого избежать: «Иногда возникают ситуации, когда приходит топ-клуб и даёт определённую сумму за игрока, но я надеюсь, что мы сохраним Нони. Посмотрим, что нас ждёт», – цитирует рулевого инсайдер Фабрицио Романо.

По слухам, «Челси» готов заплатить за Мадуэке порядка 45 млн евро. Коди Гакпо достался «Ливерпулю» за 42 млн евро.