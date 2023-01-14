«Челси» очень близок к трансферу Мадэуке

Лондонский «Челси» находится в шаге от приобретения вингера ПСВ Эйндховен Нони Мадуэки. По информации от The Secret Scout, стороны близки к согласованию трансфера.

Если верить источнику, «Челси» собирается активировать сумму отступных, которая прописана в контракте 20-летнего англичанина с нидерландским клубом. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит около 40-45 миллионов евро.

Сообщается, что сам игрок очень хотел бы перебраться в «Челси» и с нетерпением ждёт возможности подписать с командой Контракт. В этом сезоне Мадуэке провёл всего 4 матча в чемпионате Нидерландов, где отметился одним голом.