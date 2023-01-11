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В «Челси» уверены, что Канте продлит контракт

11 Января 2023 • 13:59 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
15.01 17:00

Лондонский «Челси» с оптимизмом смотрит на ситуацию с истекающим контрактом полузащитника Н’Голо Канте. По информации от журналиста Мэтта Лоу, в руководстве уверены, что француз поставит подпись под новым трёхлетним соглашением.

Напомним, что полузащитник ранее был интересен «Барселоне», которая хотела заполучить игрока следующим летом на правах свободного агента. Тем не менее, вероятней всего, француз останется  на «Стэмфорд Бридж».

В данный момент Канте продолжает восстанавливаться после травмы. Пару месяцев назад хавбеку провели операцию, поэтому он вернётся в строй в лучшем случае в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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