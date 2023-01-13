«Челси» предложит 45 млн евро за вингера ПСВ

Вингер нидерландского ПСВ Нони Мадуэке может перебраться в лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно.

Английский гранд уже начал переговоры по 20-летнему игроку, однако эйндховенцы не горят желанием отпускать важного футболиста в разгар сезона. Несмотря на возражения ПСВ, в «Челси» считают, что 45 млн евро должно быть достаточно, чтобы убедить нидерландский клуб, докладывает журналист Адам Ньюсон. Сделка может быть заключена в скором времени.

Нони Мадуэке провёл лишь восемь матчей за ПСВ в нынешнем сезоне, отметившись двумя голами. Большую часть кампании англичанин пропустил из-за травмы. Трансферная стоимость футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 15 млн евро.