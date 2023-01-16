Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» вплотную приблизился к повторению клубного рекорда

16 Января 2023 • 04:41 Комментировать
Челси
1:0
Кристал Пэлас
окончен

В матче двадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Кристал Пэлас» потерпел поражение в противостоянии с лондонским «Челси». Эта победа стала для «пенсионеров» уже одиннадцатой кряду в матчах с «Кристал Пэлас» в рамках чемпионата Англии.

Это - вторая по продолжительности побед серия «Челси» против определенного соперника. Столько же раз, одиннадцать подряд, «Челси» обыгрывал «Сандерленд» в период с 2002 по 2010 год, а рекордной является серия в двенадцать побед кряду над «Вест Бромвичем» с 1989 года по 2011 год.  

В следующем туре чемпионата «Челси» сразится с прямым конкурентом - «Ливерпулем». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Января
05:55 · Англия. Премьер-лига
Бенитес может вернуться в АПЛ - им интересуется «Вест Хэм»
05:51 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, под каким номером Вегхорст будет играть в «Манчестер Юнайтед»
04:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вплотную приблизился к повторению клубного рекорда
04:15 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Делаю всё возможное»
03:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может расстаться со Стерлингом в связи с приходом Мудрика слухи
02:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сосредоточится на покупке Влаховича после неудачи в сделке по Мудрику слухи
01:41 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «У «Ромы» много проблем, но мы не можем просто купить Мудрика за 100 млн»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «Важные решения принимались против нас»
00:12 · Англия. Премьер-лига
Дайер продолжил негативную традицию дерби Северного Лондона
00:10 · Англия. Премьер-лига
Эдегор повторил свой личный рекорд результативности за сезон
00:06 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Сумасшедший второй тайм»
00:00 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Горжусь игроками, несмотря на поражение»
15 Января
23:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет купить звёздного игрока «Манчестер Юнайтед»
23:50 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Важно оставаться скромными»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Мы заслужили победу»
Все новости
Рекомендуем