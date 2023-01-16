«Челси» вплотную приблизился к повторению клубного рекорда

В матче двадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Кристал Пэлас» потерпел поражение в противостоянии с лондонским «Челси». Эта победа стала для «пенсионеров» уже одиннадцатой кряду в матчах с «Кристал Пэлас» в рамках чемпионата Англии.

Это - вторая по продолжительности побед серия «Челси» против определенного соперника. Столько же раз, одиннадцать подряд, «Челси» обыгрывал «Сандерленд» в период с 2002 по 2010 год, а рекордной является серия в двенадцать побед кряду над «Вест Бромвичем» с 1989 года по 2011 год.

В следующем туре чемпионата «Челси» сразится с прямым конкурентом - «Ливерпулем».