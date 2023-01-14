«Челси» договорился с «Шахтёром» о трансфере Мудрика за 100 млн евро

Лондонский «Челси», если верить изданию The Athletic, всё же договорился с донецким «Шахтёром» о переходе молодой украинской звезды Михаила Мудрика. Сумма трансфера 21-летнего вингера «горняков» составит 100 млн.

Как пишет издание, из этих 100 млн 70 млн будут заплачены за игрока, ещё 30 млн – в качестве бонусов. Известен изданию и срок соглашения украинца с «аристократами» - аж до 2030 года, а сам игрок уже вылетел в Лондон для того, чтобы пройти медицинские формальности.

Напомним, Мудрик – один из лидеров «Шахтёра» в этом сезоне и главная ударная сила украинского клуба. На его счету 10 голов и девять ассистов в 18 матчах во всех турнирах.