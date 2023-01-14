В «Челси» не думают об увольнении Поттера

Руководство «Челси» не планирует увольнять Грэма Поттера с должности главного тренера.

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, боссы лондонского клуба доверяют 47-летнему специалисту. На данный момент «Челси» не ведет поиски нового тренера.

Источник сообщает, что во время зимней паузы руководство клуба заявило Поттеру о поддержке в строительстве команды и подписании новых игроков.

Отмечается, что будущее тренера зависит не от выхода «Челси» в Лигу чемпионов, а от прогресса в игре, который пока отсутствует.

Подопечные Поттера занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков за 18 матчей.