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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хаверц: «Делаю всё возможное»

16 Января 2023 • 04:15 Комментировать
Челси
1:0
Кристал Пэлас
окончен

В матче двадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Кристал Пэлас» потерпел поражение в противостоянии с лондонским «Челси». Автором единственного гола стал немецкий форвард Кай Хаверц, который прокомментировал итоги матча.

- Последние несколько недель были сложными. Для всех нас. Многое изменилось в этом году. У нас очень много травмированных игроков. Сегодня мы начинали матч с пятью новичками в команде. С учетом всего этого, мы хорошо справляемся. Я стараюсь делать все возможное для того, чтобы помочь нашей команде, - цитирует слова немецкого нападающего BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Кай Хаверц
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