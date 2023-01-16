Хаверц: «Делаю всё возможное»

В матче двадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Кристал Пэлас» потерпел поражение в противостоянии с лондонским «Челси». Автором единственного гола стал немецкий форвард Кай Хаверц, который прокомментировал итоги матча.

- Последние несколько недель были сложными. Для всех нас. Многое изменилось в этом году. У нас очень много травмированных игроков. Сегодня мы начинали матч с пятью новичками в команде. С учетом всего этого, мы хорошо справляемся. Я стараюсь делать все возможное для того, чтобы помочь нашей команде, - цитирует слова немецкого нападающего BBC Sport.