Семшов сомневается, что Захарян уйдёт в «Челси» этой зимой

Бывший российский полузащитник «Динамо» из Москвы, а ныне футбольный тренер Игорь Семшов подверг сомнению переход полузащитника динамовцев Арсена Захаряна в лондонский «Челси» этой зимой.

«Ему надо доиграть сезон в «Динамо», а дальше будет видно. «Челси» уже взял Жоау Феликса на его позицию», - цитирует Семшова «РБ Спорт».

Напомним, что тема возможного перехода Захаряна в «Челси» фигурирует в СМИ уже полгода. Не так давно авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщал, что «аристократы» всё ещё сохраняют свой интерес к молодому полузащитнику.

В текущем сезоне Захарян забил за свой клуб три мяча и отдал шесть ассистов во всех турнирах.