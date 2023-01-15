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Поттер — о неудачах «Челси»: «Игроки поддерживают меня, они хотят добиваться лучших результатов»

15 Января 2023 • 11:20 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
Через 5 ч. 8 мин.

Наставник «Челси» Грэм Поттер прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах.

«Игроки поддерживают меня. Они хотят становиться лучше, чем они есть сейчас, они хотят добиваться лучших результатов. Мы знаем, какие у нас проблемы, мы не хотим использовать их в качестве оправдания, но они такие, какие есть», — приводит слова Поттера официальный сайт лондонского клуба.

По мнению специалиста, все в команде переживают из-за плохих результатов, но не так просто найти ответ на все вопросы.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 25 очков после 18 матчей. В предстоящем туре подопечные Поттера сыграют с «Кристал Пэлас», встреча пройдет 15 января в 17:00 по мск.

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Челси Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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