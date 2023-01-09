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Заха не покинет «Кристал Пэлас» в январе

09 Января 2023 • 12:01 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
15.01 17:00

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не покинет свою команду в январское трансферное окно. Об этом утверждает в социальных сетях британский журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 30-летний футболист намерен полностью отработать свой контракт и помочь команде добиться поставленных целей к концу сезона. Затем ивуариец станет свободным агентом и начнёт поиски нового клуба.

Ранее сообщалось об интересе к Заха со стороны каталонской «Барселоны». Напомним, Уилфрид способен сыграть как в центре, так и на фланге атаки.

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра ещё не теряет надежды, что Заха продлит контракт с командой.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Уилфрид Заха Трансферы футбола - зима 2023
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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