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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виейра: «Важные решения принимались против нас»

16 Января 2023 • 00:20 Комментировать
Челси
1:0
Кристал Пэлас
окончен

В матче двадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Кристал Пэлас» потерпел поражение в противостоянии с лондонским «Челси». Наставник «орлов» Патрик Виейра прокомментировал итоги матча, он считает, что его команде не повезло.

- В том, что касается отношения к игре, дисциплины, я всем доволен. Мы сыграли очень хороший матч и трудно признать, что ничего из него не получим. Мы сделали достаточно, чтобы забить. Как мне кажется, счет 2:2 лучше всего отразил бы происходившее на поле. Но оба вратаря сыграли выше всяких похвал, и мы не забили, - цитирует слова Патрика Виейра BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Патрик Виейра Кристал Пэлас
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