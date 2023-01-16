Виейра: «Важные решения принимались против нас»

В матче двадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Кристал Пэлас» потерпел поражение в противостоянии с лондонским «Челси». Наставник «орлов» Патрик Виейра прокомментировал итоги матча, он считает, что его команде не повезло.

- В том, что касается отношения к игре, дисциплины, я всем доволен. Мы сыграли очень хороший матч и трудно признать, что ничего из него не получим. Мы сделали достаточно, чтобы забить. Как мне кажется, счет 2:2 лучше всего отразил бы происходившее на поле. Но оба вратаря сыграли выше всяких похвал, и мы не забили, - цитирует слова Патрика Виейра BBC Sport.