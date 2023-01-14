ПСВ готов продать Мадэуке в «Челси», но только на своих условиях

ПСВ Эйндховен не прочь продать своего вингера Нони Мадуэке в лондонский «Челси», но нидерландский клуб не намерен идти на уступки. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» предложили за игрока 30 миллионов евро, но ПСВ успел отклонить это предложение.

20-летний англичанин был интересен главному тренеру «Челси» Грэму Поттеру ещё в тот момент, когда наставник возглавлял «Брайтон». «Пенсионеры» действительно хотят заполучить игрока, но ещё не факт, что они согласятся заплатить требуемые 40-45 миллионов евро.

В этом сезоне Мадэуке отметился одним голом в четырёх матчах чемпионата Нидерландов.